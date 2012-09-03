«Ощадбанк» до кінця року витратить на рекламу 10,5 млн грн

Державний “Ощадбанк” до кінця 2012 року заплатить за надання рекламних послуг 10,5 млн грн. Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

Переможцем тендеру на закупівлю послуг стало ТОВ "ПроАктив Медіа Консалтинг".

За вищевказану суму має бути забезпечено: 1717 виходів в радіоефірах, 95 розміщень рекламних публікацій в друкованих виданнях, 408 розміщень інформаційних матеріалів на телевізійних каналах, 25920 розміщень рекламних матеріалів на світлодіодних екранах, 5700000 розміщень інформаційних матеріалів в інтернет-виданнях.

Відповідний договір був укладений сторонами 28 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН.«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року, і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

У січні-червні 2012 року банк одержав прибуток 228,414 млн грн.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 84,733 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 50,623 млрд грн, зобов'язання - 66,937 млрд грн, статутний капітал - 15,538 млрд грн, власний капітал – 17,796 млрд грн.

100% акцій банку належать державі.