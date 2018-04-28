Захмарні ставки за вкладами - спритний трюк

Настала осінь, закінчилася пора масових відпусток, які витрусили з кишень українців чималу частину їхніх заощаджень. Але «голодні» у фінансовому сенсі слова деньки настали не тільки для середньостатистичних співвітчизників, вони торкнулися й банків. Фінансові ресурси банкірам потрібні, а народ у кращому разі грошенята на рахунок не кладе, а в гіршому – ще й вкладений депозит після закінчення терміну забирає на витрати.

Рекламні "приманки" варто роздивитися уважніше

Мабуть, тому останнім часом реклама рясніє оголошеннями – депозити під 22, 24, 25 і навіть 27%. На жаль, захмарні ставки за вкладами часто виявляються лише вправним трюком. Треба віддати належне заповзятливості їх розробників – методи залучення грошей населення вельми урізноманітнилися.

Наприклад, один із банків обіцяє ставку 25% за депозитами у гривні. Але коли починаєш уважно вивчати умови договору, з'ясовується, що під час вкладення грошей утримуються комісійні. Якщо відняти цю суму, то реальна ставка виявляється трохи більшою ніж 19%.

Чимало банків приваблюють клієнтів «високою ставкою за перший місяць» – 24-25%. Але якщо гроші «затримуються» на триваліший термін, а зняти їх достроково не можна, то банк нараховує «прибуток» клієнта у розмірі 16-17%. Знову-таки, очікуване не збігається з реальним.

Широко використовується зараз привабинка «більший термін – вища ставка». І вона справді висока, але коли гроші «застрягли» більш ніж на рік. Так би мовити, плата за надійність.

Ще одне нововведення – заманювання депозиту розіграшем призів або додаткових відсотків до стандартної ставки. Вони можуть сягати 10% річних до традиційної ставки 17%. Пропонуються варіанти, які дозволяють виграти живі гроші, котрі додатково будуть розміщені на депозиті. Розмір, як правило, не перевищує 25% суми, яку вносить клієнт. Пропонуються депозити, бонусом до яких є побутова техніка, туристичні путівки і навіть золоті злитки. Вибір великий, тільки б залучити клієнта.

Загалом старання банків для залучення грошей населення не можуть залишитися непоміченими. Середня ставка за депозитами у гривні на термін 12 місяців за серпень зросла майже на один відсоток – до 18,7%, у доларах на 12 місяців – до 8%, у євро – до 6,3%.

Аби тільки банки не надірвалися...

На осінній «грошовий апетит» банків впливає декілька чинників. Головний із них – з настанням осені зростає попит на кредити, насамперед з боку юридичних осіб, які пов'язані з торгівлею. Бажання заробити на передноворічному ажіотажі завжди було метою багатьох компаній. Тому банки й залучають додаткові гроші, щоб не упустити момент заробітку. Багато в чому саме орієнтація торгашів на короткі кредити й пояснює залучення банками «коротких» депозитів, оскільки кошти потрібні тільки до кінця року, а потім «дорогі» депозити будуть їм лише тягарем.

Другим чинником є бажання збільшити споживче кредитування наприкінці року. Тут головне залучити якомога більше грошей, а відсотки завжди можна буде погасити руками позичальника.

Третій чинник пов'язаний зі стабілізаційними кредитами, які банки одержували, починаючи з кінця 2008 року. Малу частину їх погашено, а велику – реструктуризовано, її треба було б повернути якраз у кінці 2012 року. Але Національний банк зняв напругу на ринку продовженням терміну повернення боргу до чотирьох років. Тому ті банки, які вже почали залучати депозити від населення, щоб розрахуватися з регулятором, скоріш за все, зменшать як ставки, так і свою активність у цьому напрямі.

І четвертий чинник, який останнім часом дуже явно простежується у банківському секторі. Багато фінустанов під зав’язку купили валюту, і як наслідок – відчувається дефіцит гривні. Звідси й високі ставки на міжбанківські кредити у нацвалюті, і невеликі суми вільних коштів на коррахунках. При цьому Нацбанк, посиливши вимоги до резервування, свідомо стискає гривневу масу, щоб вона не тиснула на валютний ринок. Регулятор фактично за рахунок монетарних методів примушує банки не скуповувати, а продавати валюту. Тенденція добре простежувалася в останні дні серпня. Ще у середині місяця залишки на коррахунках банків були на рівні 16 млрд грн, а в кінці – вже понад 21 млрд грн. Частково валюта конвертувалася у гривню, але – тільки частково. Втім, чимало банків і далі втримують мільярди доларів на своїх рахунках і залучають дорогу нацвалюту.

Момент можна назвати вичікувальним. Не виключено, що деякі невеликі банки "надірвуться" через дуже вже великі депозитні відсотки. Тому, як показує досвід і практика, вкладникам не варто захоплюватися такими фінансовими трюками. Вибираючи банки з середніми ставками на ринку, все одно вдасться непогано заробити, особливо на гривні.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)