Єфремов виступає за прийняття держбюджету-2013 не раніше листопада

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов виступає за те, щоб проект державного бюджету на 2013 рік розглядався поточним складом Верховної Ради, однак не раніше листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив 3 вересня під час брифінгу.

За його словами, терміни розгляду держбюджету будуть залежати від того, коли уряд подасть проект документа в парламент.

За словами О.Єфремова, якщо держбюджет буде розглядатися поточним парламентом після 28 жовтня, то буде знята напруга, і документ буде більш-менш збалансованим. «Тому логічно було б розглядати бюджет поточним парламентом у листопаді місяці», - сказав О.Єфремов.

Він додав, що існує загроза недостатньо швидкого формування комітетів наступним складом ВР, і тому відповідно новий парламент може не встигнути розглянути держбюджет 2013.

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