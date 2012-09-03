Долар на міжбанку в понеділок подорожчав до 8,14 грн

У понеділок, 3 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ'і котируваннями 8,1260/8,1340, на 12:00 ціни підвищилися до 8,1280/8,1350. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1360/8,1420.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2506/0,2510, на 12:00 ціни піднялися до 0,2508/0,2512. На момент закриття торгів ціни досягли рівня 0,2512/0,2516. У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,3800 (+0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2560/1,2585.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2175/10,2290, на 12:00 ціни знизилися до 10,2155/10,2285. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вгору - 10,2260/10,2375.