Індекс ставок за строковими депозитами у гривні в понеділок змінився різноспрямовано

У понеділок, 3 вересня, індекс ставок за гривневими депозитами змінився різноспрямовано.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізичних осіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

За тримісячними і піврічними депозитами в національній валюті індекс знизився до 16,67% з 16,69%, і, до 17,58% з 17,62%, відповідно. За вкладами на дев'ять і дванадцять місяців індекс зріс на 0,05% до 18,16% і 18,45%, відповідно.

Зростання індексу за доларовими вкладами було в межах 0,02-0,08%, а його значення залежно від строковості становило 5,63%-8,07%.

Значення індексу за депозитами в євро, залежно від строковості, зафіксовано в рамках 4,24%-6,49%. Його зростання порівняно з попереднім днем становило 0-0,08%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на строки 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.