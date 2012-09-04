Болгарія відклала вступ до єврозони - "дуже ризиковано"

Болгарія відклала вступ до єврозони через фінансову кризу в регіоні, що продовжується.

Про це заявив міністр фінансів країни Сімеон Дянков, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами С.Дянкова, зараз він не бачить жодної вигоди від вступу до єврозони, а бачить "самі витрати". Міністр зазначив, що правила гри в єврозоні постійно змінюються, і приєднання до неї Болгарії буде "дуже ризикованим".

"Наш народ хоче знати, чи не доведеться нам рятувати когось від дефолту", - заявив С.Дянков.

Раніше 31 серпня свої умови входження до єврозони назвала Польща. Як заявив голова МЗС цієї країни Радослав Сікорські, Варшава приєднається до євро тільки після того, як на континенті будуть вирішені боргові проблеми.

Протягом останніх двох років зона євро зазнає важкої кризи, викликаної великим зовнішнім боргом низки країн, що входять до неї. Керівництву ЄС вже доводилося надавати фінансову допомогу Греції, Ірландії і Португалії, складна ситуація також складається в Іспанії та Італії. Ряд аналітиків прогнозують, що в найближчому майбутньому кілька країн, і насамперед, Греція, можуть залишити єврозону.

Нині учасниками єврозони є 17 із 27 держав Євросоюзу.