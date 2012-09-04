Moody's знизив прогноз за рейтингом ЄС до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг емітента Європейського союзу (ЄС) на рівні "Ааа", знизивши при цьому прогноз по рейтингу до негативного зі стабільного.

"Зміна прогнозу (за рейтингом ЄС - ред.) До негативного є наслідком зниження прогнозу за кредитними рейтингами (" Ааа ") країн, на частку яких припадає основний внесок до бюджету союзу (до 45%): Німеччини, Франції, Великобританії та Нідерландів. Moody's вважає, що оцінка кредитоспроможності ЄС повинна відповідати оцінці кредитоспроможності його найбільших членів через безпосередній зв'язок між союзом і належними до нього країнами, а також можливістю того, що члени ЄС, які мають найвищий рейтинг "Ааа", ймовірно, будуть приділяти першорядну увагу погашенню свого власного боргу, ніж виконанню боргових зобов'язань ЄС", - йдеться в документі.

Раніше, 24 липня, Moody's погіршило прогноз за суверенними кредитними рейтингами Німеччини, Нідерландів і Люксембургу "Aaa" до негативного зі стабільного.

Водночас, на думку аналітиків агентства, збереження основних факторів, що підтримують кредитоспроможність союзу, дозволяє залишити без зміни найвищий рейтинг ЄС - "Ааа". До таких факторів належать традиційні способи управління бюджетом, а також рівень кредитоспроможності та підтримка 27 країн-членів ЄС. Чотири з шести найбільших за вкладом в економіку ЄС країн мають найвищий рейтинг "Ааа": Німеччина, Франція, Великобританія і Нідерланди. Кредитний рейтинг Італії оцінюється на рівні "Baa2" з негативним прогнозом, рейтинг Іспанії ("Baa3") знаходиться в списку на перегляд з можливим зниженням.

Основними ризиками, що можуть вплинути на пониження рейтингу ЄС, є зниження кредитоспроможності його основних членів, передає РІА "Новости".