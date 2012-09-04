Долар на міжбанку продовжує зростання

У вівторок, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 8,1370/8,1430 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2528/32, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,2680/10,2770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2618/20 (понеділок - 1,2579/81). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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