На торгах у вівторок ймовірне підвищення шансів пари EUR/USD - експерт

На торгах у вівторок, 4 вересня, шанси конкретизації плану стимулювання економіки єврозони великі, разом з цим буде рости і пара EUR/USD, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, якщо парі вдасться прорив рівня 1,26, то буде відкритий шлях до 1,2670 і далі до 1,27.

Враховуючи вчорашню динаміку GBP/USD і несподівано позитивні дані з обробної промисловості, сьогодні варто звернути увагу на індекс PMI в будівельному секторі. Якщо показник втримається вище позначки в 50 пунктів, то це може підтримати прорив найближчого опору 1,59 і відкрити шлях до 1,60 з проривом проміжного рівня 1,5940.

Як зауважують аналітики, вівторок на світовому валютному ринку буде досить бідний на події, оскільки початок тижня не обіцяє цікавих релізів. Однак трейдери можуть використовувати цей перепочинок для спокійного аналізу ситуації і правильного позиціонування напередодні засідання ЄЦБ.