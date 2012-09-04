Кабмін просить Раду до кінця сесії ухвалити пакет економічних законів

Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду до кінця поточної сесії ухвалити пакет економічних законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відкриття сесії заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров.

За його словами, серед них є законопроекти, спрямовані на сприяння залученню інвестицій у пріоритетні галузі економіки для збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Крім того, додав М.Азаров, необхідно ухвалити закони для покращення умов ведення бізнесу. Зокрема, йдеться про зменшення втручання держави в діяльність бізнесу, спрощення дозвільних процедур та умов ліцензування тощо.

«Ми розраховуємо, що саме в цей відповідальний період депутатський корпус продемонструє громадянам України, що він не на словах, а на ділі прагне поліпшити якість життя людей», - сказав М.Азаров.

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