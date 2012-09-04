Співвласника UBG Демчака звинувачують у відмиванні 50 млн грн - ДПСУ Києва

У понеділок, 3 вересня, Шевченківський районний суд м.Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою у кримінальній справі, порушеній слідчим управлінням столичної податкової служби стосовно співвласника «Української Бізнес Групи» (UBG) Руслана Демчака. Його звинувачують у "відмиванні" 50 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м.Києві, досудове слідство триває.

«31 серпня 2012 працівниками слідчого управління ДПС в Києві був затриманий громадянин Демчак Руслан за підозрою у скоєнні низки економічних злочинів, у тому числі легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 50 млн грн (ч.3 ст.209 КК України)», - йдеться в повідомленні відомства.

Слідство встановило, що Р.Демчак і низка пов'язаних з ним осіб організували і використовували схему легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою продажу незаконно отриманих майнових паїв.

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