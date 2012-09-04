Податкові надходження до зведеного бюджету за 8 міс. зросли на 9% - до 190,5 млрд грн

Сума податкових надходжень до зведеного бюджету в січні-серпні 2012 року становила 190,5 млрд грн, що на 9%, або на 15,8 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, до державного бюджету надійшло 134,3 млрд грн, контрольованих ДПСУ (на 7,2 млрд грн більше, ніж у січні-серпні 2011 року), до місцевих бюджетів - 56,2 млрд грн (+8 млрд грн).

Бюджетний план Міністерства фінансів зі збору платежів до загального фонду держбюджету перевиконано на 0,4%, додаткові збори становлять 551,8 млн грн.

У повному обсязі податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів, рентній платі за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, стягнутої в бюджет тощо.