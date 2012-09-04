На міжбанку торги зупинилися через відсутність пропозиції валюти

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися, оскільки відсутні пропозиції з продажу валюти, а виставлені виключно заявки на її купівлю. Про це УНІАН повідомив дилер одного з комерційних банків.

“На початку торгів “Ощадбанк” виставив на продаж валюту, але цієї суми було недостатньо для задоволення попиту. Зараз пропозиції з продажу відсутні. Ринок фактично зупинився. Нацбанк із інтервенцією не виходить”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, котирування досягли рівня 8,1420-8,1520 грн/дол.