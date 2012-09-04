Торги на міжбанку зупинені через відсутність пропозиції валюти
13:39, 04 вересня 2012Фінанси
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У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися, оскільки відсутні пропозиції з продажу валюти, а виставлені виключно заявки на її купівлю.
Про це УНІАН повідомив дилер одного з комерційних банків.
“На початку торгів “Ощадбанк” виставив на продаж валюту, але цієї суми було недостатньо для задоволення попиту. Зараз пропозиції з продажу відсутні. Ринок фактично зупинився. Нацбанк із інтервенцією не виходить”, - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, котирування досягли рівня 8,1420-8,1520 грн/дол.
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