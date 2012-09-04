Держмитслужба недовиконала план надходжень до бюджету

Державна митна служба України в січні-серпні 2012 року недовиконала план надходжень до бюджету на 1,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 4 вересня, під час круглого столу повідомив представник Міністерства фінансів Олексій Лишенко.

«Держмитслужбою забезпечено перерахування доходів в обсязі 83,1 млрд грн, що становило 98,7% розпису доходів на січень-серпень 2012 року щодо митниці. Порівняно з січнем-серпнем 2011 року, у нас доходи збільшилися на 15,8%, або на 11,3 млрд грн», - сказав О.Лишенко.

За його словами, основна причина недовиконання статті доходів митною службою – «недостатній приріст митних платежів щодо імпорту». Так, у січні-травні 2012 року імпорт, з якого сплачується ПДВ, збільшився на 16,7%. Після чого в червні показник приросту знизився до 12%.

Як зазначив О.Лишенко, після набрання чинності Митним кодексом спостерігається збільшення податкового навантаження на 1 грн контрактної вартості товарів, з якої сплачуються митні платежі. Так, у січні-травні 2012 року таке навантаження становило 26,4 копійки на 1 грн контрактної вартості. У червні-серпні воно збільшилося до 27,3 коп. «У цілому, за рахунок збільшення податкового тиску додатково до бюджету надійшло 995 млн. грн», - сказав О.Лишенко.

Очікується, що до кінця року митна служба виконає план надходжень до бюджету, наголосив він.

Нагадаємо, Мінфін встановив план надходжень до державного бюджету для Держмитслужби на 2012 рік на рівні 121,9 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше від показника 2011 року.

Державна митна служба України за півроку 2012 року перерахувала до державного бюджету 60,9 млрд грн, що майже на 1 млрд більше від планового показника і на 12,3 млрд грн, або на 25,5%, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Згідно з повідомленням, надходження за червень 2012 року становили 11,6 млрд грн. Збільшення порівняно з червнем 2011 року на 2,8 млрд грн, або на 32%.