Гривня впала до більш ніж дворічного мінімуму

У вівторок, 4 вересня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1370/8,1430, на 12:00 ціни збільшилися до 8,1490/8,1580. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1800/8,2000.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2528/32, на 12:00 ціни піднялися до 0,2534/38. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2539/43. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,2150 (-0.1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2580/1,2625. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,2680/10,2770, на 12:00 ціни пішли вгору 10,2690/10,2845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли таких значень – 10,2950/10,3240.