Ситуація на міжбанку може бути спричинена збігом обставин — учасник ринку

Ситуація, що склалася на міжбанківському валютному ринку у вівторок, може бути спричинена збігом обставин, заявив УНІАН дилер комерційного банку з іноземним капіталом.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на міжбанку істотно підвищилася вартість іноземної валюти. Так, котирування доларом США за день підвищилися з 8,14 до 8,2 грн/дол.

«Можливо, відбувся збіг декількох обставин. Учора був вихідний у США, «Нафтогаз» здійснює купівлю валюти для розрахунків за імпортований газ, НБУ не проводить своїх інтервенцій», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, протягом дня угоди укладались за курсом 8,15-8,17 грн/дол., а ближче до закриття торгів була одна операція за курсом 8,2 грн/дол. Він припустив, що за такою ціною валюта була куплена виключно внаслідок нагальної потреби.

Дилер іншого банку заявив УНІАН, що ближче до закриття котирування на купівлю виставлялися на рівні 8,19 грн/дол., на продаж — 8,21 грн/дол.