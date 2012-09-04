У вівторок зріс індекс ставок за короткостроковими депозитами у гривні

У вівторок, 4 вересня, зріс індекс ставок за короткостроковими депозитами у гривні.

Про це свідчать дані про індекс ставок за депозитами фізосіб, оприлюднені на сайті Національного банку України (НБУ).

За тримісячними вкладами у національній валюті індекс збільшився до 16,95% із 16,67%, за шестимісячними - до 17,81% з 17,58%.

За вкладами на дев'ять і дванадцять місяців у гривні індекс залишався на рівні 18,16% і 18,45% відповідно.

За валютними вкладами значення індексу залишилося на рівні вчорашнього дня: за доларовими депозитами в межах 5,63-8,07%, за депозитами в євро - 4,24-6,49%.

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня 2011 року почав розраховуватися «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD). До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.