Кабмін у середу розгляне питання погашення боргів із зарплати

Кабінет Міністрів на засіданні, яке відбудеться 5 вересня, має намір розглянути питання погашення заборгованості із заробітної плати на державних і комунальних підприємствах.

Про це йдеться у порядку денному Кабміну, розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з порядком денним, доповідачем з цього питання має виступити віце-прем'єр-міністр із соціальної політики Сергій Тігіпко.

Заступник міністра соціальної політики В’ячеслав Коломієць на прес-конференції у вівторок дав зрозуміти, що у міністерстві не знають, як боротися з боргами із зарплати.

«Можливо, буде виділено якісь кошти, можливо, іншим шляхом. Але буд е вжито радикальних заходів для погашення заборгованості”, - відзначив В.Коломієць.

За його словами, борги із зарплати сформували підприємства-банкрути, неактивні підприємства, які фактично вийшли з економічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2012 року зросла на 2,5% у порівнянні з червнем і на 1 серпня становила 986,04 млн. грн.

Прем'єр Микола Азаров 29 серпня, відкриваючи засідання Кабміну, попередив міністра фінансів Юрія Колобова про персональну відповідальність за невиплату заборгованості із зарплати на державних підприємствах. Також М.Азаров закликав Генеральну прокуратуру притягати керівників підприємств до кримінальної відповідальності за невиплату зарплати.

За даними Державної податкової служби, з початку року погашена заборгованість із заробітної плати на суму 864,4 млн. грн після втручання співробітників ДПС.