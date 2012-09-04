Доходи держбюджету в січні-серпні збільшилися до 220,6 млрд грн

У січні-серпні 2012 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 220,6 млрд грн, (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що на 9,3%, або на 18,7 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року, повідомляє Державне казначейство.

Водночас у Мінфіні зазначають недовиконання плану дохідної частини держбюджету на 0,8%.

"У січні-серпні 2012 року до бюджету загалом надійшло 220,6 млрд грн. Порівняно з розписом доходів на відповідний період, у нас виконання становило 99,2%", - повідомив представник Міністерства фінансів Олексій Лишенко у вівторок.

За даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету в січні-серпні п.р. надійшло 188,5 млрд грн, що на 11,1%, або на 18,8 млрд грн, більше відповідного періоду 2011 року. До спеціального фонду держбюджету надійшло 32,2 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

За вісім місяців 2012 року відшкодовано ПДВ на суму 31,1 млрд грн, зокрема сума автоматичного відшкодування становила 16,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, доходи держбюджету в січні-липні 2012 року збільшилися на 10,5% - до 186,5 млрд грн.

За даними Держказначейства, до загального фонду держбюджету в січні-липні 2012 року надійшло 160,2 млрд грн, що на 17,3 млрд грн, або на 12,1%, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

До спеціального фонду держбюджету за січень-липень 2012 р. надійшло 26,3 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Також зазначається, що за сім місяців 2012 року відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 26,9 млрд грн, зокрема в автоматичному режимі - на суму 14,5 млрд грн.

Довідка УНІАН.Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, в т.ч. доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, витрати - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.