На аукціоні у вівторок Мінфіну не вдалося залучити кошти від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 4 вересня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до державного бюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років, на придбання яких не було подано жодної заявки.

Фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що, виходячи з того, що «уряд починає осінь з пропозиції тих самих довгих облігацій, які абсолютно не цікаві ринку, можна зробити висновок, що і ринок поки що не цікавий Мінфіну».

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За цей період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.