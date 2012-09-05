Держборг США уперше в історії країни перевищив позначку 16 трлн доларів

Держборг США уперше в історії перевищив позначку 16 трлн доларів. Про це у вівторок повідомило американське Міністерство фінансів.

Історична подія сталася минулої п'ятниці. Тоді рівень держборгу становив 16,015 трлн доларів. За один день він підскочив на 25 млрд доларів.

Аналітики у зв'язку з цим нагадали, що стеля держборгу в США на даний момент становить 16,394 трлн доларів. На їхню думку, ситуація розвивається таким чином, що новому президентові країни, який переможе на виборах 6 листопада, як один із перших кроків на посаді доведеться підвищувати цю стелю. Водночас вони нагадують, що минулого року складні переговори з цього приводу між демократами і республіканцями мало не привели уряд до дефолту – тоді проблему вдалося вирішити буквально "на прапорці".

Природно, республіканці скористалися такою сприятливою можливістю в самий розпал передвиборних перегонів вколоти опонентів-демократів. "Зі всіх обіцянок, які порушив президент Барак Обама, ця, можливо, найгірша", - заявив Пол Раян, який іде на вибори разом з Міттом Ромні як кандидат у віце-президенти. На його думку, "держборг загрожує створенню нових робочих місць і процвітанню країни сьогодні та в майбутньому".

Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер не раз попереджав про те, що держборг може досягти своєї стелі вже до кінця поточного року. При цьому він відзначав, що в адміністрації є "достатньо інструментів для вживання надзвичайних заходів" на той випадок, якщо Конгрес не зможе вчасно ухвалити потрібне рішення, передає ІТАР-ТАРС.