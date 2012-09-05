На міжбанку долар по 8,14 грн продає тільки “Ощадбанк”

У середу, 5 вересня, з ранку на валютному міжбанківському ринку долари за курсом 8,14 грн/дол. продає лише один “Ощадбанк”, заявив УНІАН ділер комерційного банку.

“Сьогодні з ранку один продавець - “Ощадбанк”. Він продає по 8,14 грн/дол. і всі у нього купують”, - сказав банкір.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, котирування на міжбанківському валютному ринку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.