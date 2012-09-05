Азаров заявляє, що не дозволить дестабілізувати ситуацію в країні

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що уряд не дозволить дестабілізувати ситуацію в державі під час передвиборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Цьогорічна осінь – це період політичних змагань. Уряд сподівається зробити все, щоб вони відбувалися цивілізовано і не позначились на економічному розвитку держави», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вчора доніс цю позицію до народних депутатів під час відкриття чергової сесії Верховної Ради України.

«Одночасно, твердо хочу заявити тим, хто діє за принципом чим гірше, тим краще: дестабілізувати ситуацію ми нікому не дозволимо. В економічному і соціальному плані нинішня осінь буде нічим не гіршою за попередню. Ніяких підстав для апокаліптичних залякувань немає», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що ситуація на світових ринках спонукає уряд максимально розраховувати на власні сили.

Також прем’єр заявив, що головним завданням влади є розвиток підприємництва в Україні.

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