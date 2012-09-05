На торгах у середу можливий різкий обвал пари EUR/USD – експерт

На торгах у середу, 5 серпня, можливий різкий обвал пари EUR/USD з метою на 1,24 і проривом 1,25 і 1,2460, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, сьогодні невеликі корективи в діапазонну торгівлю можуть внести дані PMI у сфері послуг. Ослаблення показника може чинити додатковий тиск на пару EUR/USD.

Ділова активність у сфері послуг у Великобританії в серпні різко зросла. Індекс PMI в секторі зміцнився до максимального з березня значення 53,7 проти 51,0 у липні. В результаті складник PMI повернувся у зону експансії, незважаючи на слабкі показники виробничої і будівельної активності, і становив у серпні 52,2 проти попередніх 49,5. Якщо показник справді такий позитивний, пара GBP/USD все ж таки може прорвати позначку 1,59 і підійти до 1,5940. Проте якщо офіційні дані виявляться набагато гіршими, можливий відкат у район 1,58.

Вчорашня динаміка валют вказує на те, що інвестори все ж таки побоюються інертності ЄЦБ, яка спостерігається останні декілька місяців, відзначають аналітики.