Нацбанк пояснив ситуацію "чорного" вівторка

У вівторок, 4 вересня, на початок дня обсяги банківської ліквідності були достатньо високими - близько 25 млрд грн, після того як напередодні Нацбанк надав комбанкам річне рефінансування на 3,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України з посиланням на директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олену Щербакову.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, котирування на міжбанківському валютному ринку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

"У рамках узгодженої політики з МВФ ми провели цей тендер, а вчора була здійснена видача коштів. У зв`язку з цим спостерігається збільшення залишків вільної ліквідності на кореспондентських рахунках банків. Це сприяє активізації їх діяльності, розширюючи горизонт ухвалення управлінських рішень на грошово-кредитному ринку. При цьому Національний банк уважно відстежує стан і динаміку грошово-кредитного ринку і, у разі виникнення ознак порушення рівноваги, готовий застосувати відповідний комплекс регулятивних заходів", - сказала О.Щербакова.