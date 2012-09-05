Податкова збільшила збір акцизного податку

Державна податкова служба повідомила про стрімке зростання сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, уточнивши, що за січень-серпень 2012 року надходження від акцизного збору становлять 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з повідомленням прес-служби ДПС, переданим УНІАН, тільки в серпні 2012 року до державного бюджету надійшло 2,4 млрд грн акцизного податку, що перевищує показник аналогічного періоду минулого року на 16,6%, або на 342,9 млн. грн.

"Такого результату вдалося досягти завдяки двом чинникам. По-перше, за рахунок вжитих заходів із боротьби незаконним виробництвом і торгівлею алкоголем і тютюном. По-друге, збільшенню збору акцизного податку сприяло підвищення ставок на алкогольні напої і тютюнові вироби - на 8,9% і 15% відповідно", - сказано у повідомленні ДПС.

Як повідомляв УНІАН, податківці в січні-липні 2012 року виявили майже 500 підакцизних злочинів. Зокрема виявлено 180 підпільних цехів, які, використовуючи промислове обладнання, забезпечували виробництво великих партій фальсифікату, небезпечного для здоров'я людей.

У січні-липні 2012 року з незаконного обігу вилучено 202,5 тис. декалітрів спирту на суму 52,4 млн. грн і 160,5 тис. декалітрів алкогольних напоїв на суму 78,1 млн. грн.

Сума податкових надходжень до зведеного бюджету в січні-серпні 2012 року становила 190,5 млрд грн, що на 9%, або на 15,8 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.