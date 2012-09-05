Україна піднялася на 9 позицій у рейтингу конкурентоспроможності

Україна посiла 73-тє мiсце в пiдсумковому рейтингу конкурентоспроможностi країн, оприлюдненому Всесвiтнiм економiчним форумом, і, таким чином, за рік піднялася на дев’ять позицiй.

Як повідомляє радіо «Свобода», на пострадянському просторі Україна, як i ранiше, вiдстає вiд Казахстану та Росiї, якi в цьому звiтi посiли вiдповiдно 51-ше та 67-ме мiсця. При цьому Казахстан за рiк перемiстився в цьому рейтингу на 21 позицiю вгору, тодi як Росiя – на одну позицiю вниз.

Водночас, четвертий рiк поспiль рейтинг очолює Швейцарiя. Сiнгапур залишається на другiй позицiї, на третій – Фiнляндiя, яка у рейтингу обігнала Швецiю. Цi та iншi країни Пiвнiчної i Захiдної Європи домiнують у першiй десятцi: Нiдерланди посiдають п’яте мiсце, Нiмеччина – шосте, Велика Британія – восьме. У США сьоме мiсце, а Гонконг та Японiя – на дев’ятому і десятому відповідно.

Загалом у рейтингу 144 країни. Визначаючи конкурентоспроможнiсть як набiр iнститутiв, полiтичних заходiв i чинникiв, що впливають на рiвень продуктивностi країни, Всесвітній економічний форум розраховує рейтинг на основi комбiнацiї загальнодоступних i власних спецiалiзованих даних за 12 вимiрами – складовими конкурентоспроможностi, якi у сукупностi є всеосяжною оцiнкою конкурентоспроможностi економiки.