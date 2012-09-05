Баррозу виступає за відділення від ЄЦБ функції банківського нагляду
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вважає за доцільне відділити від Європейського центрального банку (ЄЦБ) функцію банківського нагляду. Про це повідомляє прес-служба Представництва Євросоюзу в Україні з посиланням на статтю Ж.Баррозу, опубліковану проектом Project Syndicate.
“Криза чітко показала недоліки існуючої системи нагляду за діяльністю банків”, - пояснює в статті глава Єврокомісії. На його думку, в Євросоюзі, а “особливо в єврозоні», слід «створити загальноєвропейський орган нагляду”.
Пропозиція Ж.Баррозу полягає в створенні єдиного регулятора з фінансових послуг. При цьому ЄЦБ має буде залишитися на чолі нового механізму ЄС з контролю за діяльністю банків, але функція здійснення банківського нагляду повинна бути повністю відокремлена від грошово-кредитної відповідальності ЄЦБ.
За оцінками Ж.Баррозу, в нинішній ситуації «використання коштів платників податків ... для порятунку банків призводить до послаблення державних бюджетів». При цьому самі банки «все частіше прагнуть уникнути ризику, припиняючи кредитування бізнесу», а це «ще сильніше підриває економіку».