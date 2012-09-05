Події вівторка на міжбанку стали результатом валютних спекуляцій - експерт

Події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували активні валютні спекуляції. Таку думку висловив УНІАН президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

«Оскільки для України готівкові долари - дуже популярна грошова одиниця, то валютні спекулянти цим скористалися. Створили ажіотаж, а тепер намагаються, якомога дорожче продати долари, поки паніка спостерігається. Це досить вигідний бізнес. І хоча НБУ може за такі операції покарати, але спокуса отримати додатковий дохід змушує спекулянтів йти на підвищений ризик», - зазначив експерт.

Як підкреслює О.Охріменко, нестабільність на фінансовому ринку і нагнітання ажіотажу щодо можливої ​​девальвації гривні дають змогу спекулянтам непогано заробити. «Не можна сказати, що подібні ігри не повторяться. Але в найближчі дні на ринку готівкової валюти не буде такої великої різниці в курсі купівлі і продажу долара», - вважає експерт.

Він нагадав, що в Україні існує таке поняття як «валютний коридор», який використовується при розрахунку монетарних показників та держбюджету. На 2012 рік він становить від 7,8 до 8,2 грн. У цьому діапазоні курс може змінюватися протягом року. «Найімовірніше, до кінця року він тяжітиме до верхнього рівня», - спрогнозував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на міжбанку гривня впала до більш ніж дворічного мінімуму.