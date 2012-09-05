“Ощадбанк” сьогодні двічі виходив на міжбанк із продажем валюти - учасник ринку

“Ощадбанк” упродовж торгової сесії в середу двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів. Про це УНІАН повідомила ділер комерційного банку.

“Ощадбанк” вранці продавав всім бажаючим по 8,14 грн/дол. Після його відходу котирування зросли до 8,16 грн/дол. Пізніше «Ощадбанк» знову повернувся на ринок і вже продавав по 8,135 грн/дол.”, - повідомила співбесідник агентства.

За її словами, реальні операції сьогодні здійснювалися за курсом 8,14-8,155 грн/дол., а всі котирування на придбання, які виставляються вище за цей рівень, можуть бути спекулятивними.

Як повідомляв УНІАН, у середу на міжбанку торги закрилися зміцненням гривні на рівні 8,14/8,16 грн/дол. порівняно з попереднім днем, коли вони досягли рівня 8,19-8,21 грн/дол.

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