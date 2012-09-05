Гривня зміцнилася на міжбанку в середу

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня щодо долара США зміцнилася після падіння у вівторок.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1330/8,1430, до 12:00 ціни підвищилися 8,1335/8,1435. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1400/8,1600.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1930/10,2065, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,1755/10,1920. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,2080/10,2370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2505/1,2570.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/09, до 12:00 ціни піднялися - 0,2506/10. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2512/17. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,3780 (+0,1630).