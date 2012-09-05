Греція може пред'явити рахунок Німеччині за Другу світову війну

Міністерство фінансів Греції, яка перебуває в безодні економічної кризи, хоче підрахувати суму репарацій, яку Німеччина повинна виплатити грекам за злочини під час Другої світової війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на заступника міністра фінансів Греції Крістоса Стайкураса.

За словами представника Мінфіну Греції, з метою визначення суми позову грецькі урядові експерти мають намір провести збір та аналіз архівних матеріалів.

«Німецька репарація - особливо складне юридичне питання, що підлягає вивченню на міжнародному рівні у відповідності з нормами міжнародного права. Справа ще не врегульована, і як країна, ми залишаємо за собою право і можливість займатися ним до задовільного рішення», - заявив Стайкурас.

Заступник міністра фінансів не назвав можливої ​​суми позову до Німеччини.

Європейські медіа повідомляють, що питання про репарації, які Греція хоче отримати від Німеччини, гостро постало весною 2010 року. Тоді Греція, яка опинилася у важкому фінансовому становищі, отримала від Євросоюзу і МВФ безвідсотковий кредит на 110 мільярдів євро в обмін на заходи зі скорочення бюджетного дефіциту.

Тодішній віце-прем'єр Теодорос Пангалос звинувачував Німеччину в тому, що під час Другої світової німці вивезли золотий запас Греції і тим самим зруйнували її економіку. Греки також говорили про необхідність компенсації за двохмільярдну позику, яку Німеччина в примусовому порядку отримала від Греції під час окупації.

Німеччина, яка внесла найбільший серед європейських країн вклад в кредити для Греції, відмовлялася платити Афінам додаткові репарації. Міністерство закордонних справ ФРН не раз заявляло, що 115 мільйонів німецьких марок (74 мільйони доларів), які Афіни отримали, відповідно до договору 1960 року, зняли всі зобов'язання перед Грецією. Крім того, Німеччина виплатила компенсацію в'язням концентраційних таборів, підкреслювали у зовнішньополітичному відомстві ФРН.

З 2010 року сума кредитів, які Греція отримала від ЄС та МВФ, перевищила 240 мільярдів євро, а обсяг держборгу становить 150% ВВП. Експерти не виключають, що країна в найближчі місяці може покинути єврозону.