ДПСУ і представники бізнесу підписали меморандум про підтримку змін у законодавстві

Державна податкова служба України (ДПСУ) та представники бізнесу підписали Меморандум про підтримку впровадження змін у податкове законодавство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, меморандум підписали заступник голови ДПСУ Андрій Ігнатов і представники Асоціації суднобудівників України "Укрсудпром", ВГО "Спілка податкових консультантів України" та ВГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб".

"Ми продовжуємо практику узгодження наших ініціатив з бізнес-спільнотою та громадськістю... Ми врахували пропозиції бізнесу і громадськості при розробці змін до податкового законодавства. Це дозволило впорядкувати окремі норми і уникнути спірних моментів, які могли б виникнути в майбутньому. Запропоновані зміни дозволять усунути прояви диспропорції в економіці, сприятиме ліквідації "тіньового сектора" економіки, а податки будуть виконувати стимулюючу функцію ", - підкреслив А.Ігнатов.

Серед основних змін, запропонованих Міністерством фінансів та податковою службою, - істотне зниження ставки ПДВ, зниження ставки єдиного соціального внеску для роботодавців, розширення шкали прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб тощо.

Нагадаємо, раніше Держподатслужба обіцяла врахувати зауваження бізнесу при розробці Концепції реформування податкової системи.

За словами заступника голови ДПСУ А.Ігнатова, ініціативи податкової служби допрацьовуються і скоро будуть оприлюднений.

Серед основних законодавчих ініціатив податківець зазначив збереження спрощеної системи оподаткування та низку пільг з податку на прибуток, зокрема, можливість сільгоспвиробникам платити фіксований сільгоспподаток. Крім того, 3-відсотковий збір до Пенсійного фонду з іноземної валюти вводиться тільки на безготівкову валюту в межах торговельного обороту. Також планується змінити шкалу прогресивного податку на доходи фізичних осіб. Розглядається питання про скасування податкової соціальної пільги, зниження ставки податку з обороту, а також відпрацьовується перехідний період та інші аспекти законодавчого врегулювання запропонованих змін.

Однак, за словами податківця, для уникнення зниження надходжень до бюджету вводяться так звані компенсаторні механізми. Вони передбачатимуть скасування пільг та розширення бази оподаткування деякими податками. Наприклад, ПДВ - додаткове оподаткування продажу за ставкою 2,5-2%, єдиний соціальний внесок - повернення до оподаткування купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 3%.