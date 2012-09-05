Дилери розійшлися в думках, чи вдалося сьогодні збити ажіотажний попит на валюту

Опитані УНІАН дилери комерційних банків розійшлися в думках щодо того, чи вдалося сьогодні збити ажіотажний попит на валюту.

Сьогодні "Ощадбанк" двічі виходив на ринок з продажем валюти за курсом 8,14 і 8,135 грн/дол.

Дилер комбанку з українським капіталом однозначно заявив, що такими діями попит був збитий і ринок стабілізувався на рівні 8,14/8,16 грн/дол.

Представник банку з іноземним капіталом вважає, що попит ще залишається на високому рівні. Зокрема, за його словами, якщо на безготівковому ринку сьогодні були продажі, то в обмінниках банків готівкову валюту ніхто не продає.

За словами співрозмовника агентства, ринок очікує сигналів від Нацбанку, який сьогодні безпосередньо на ринок не виходив.

"Якби НБУ особисто вийшов з продажем для задоволення всього попиту, то курс би вдалося стабілізувати, а з резервів було б витрачено не більше 0,5 млрд дол.", - сказав банкір. На його переконання, часткове задоволення не збиває, а, навпаки, підсилює попит, що спричиняє великі розтрати золотовалютних резервів регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня зміцнилася відносно долара США після падіння у вівторок. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол., В той час як у вівторок вони досягли мінімуму за більш ніж два роки - 8,19/8,21 грн/дол.

У НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримання ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн строком майже на один рік.