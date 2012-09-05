Єврокомісія інформуватиме українську митницю про реальну вартість товарів

Робоча група Державної митної служби України та представники Європейської комісії готують угоду про обмін митною інформацією.

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, про це на засіданні круглого столу журналістам повідомив директор Департаменту митного контролю та оформлення Держмитниці Сергій Сьомка.

Угода дасть можливість отримувати інформацію про реальну вартість товарів, що імпортуються в Україну. Проект планують винести на загальне обговорення вже на початку наступного року.

«Таким чином, ми ліквідуємо схеми приховування деякими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності реальних сум договорів, тобто відбудеться детінізація цих процесів», - пояснив С. Сьомка.

За його словами, обмін інформацією в митній сфері щодо товарів, які переміщуються в рамках взаємної торгівлі, є одним з пунктів Стратегії співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

«Нещодавно відбулася поїздка голови Держмитниці до Брюсселя для участі у щорічній сесії Всесвітньої митної організації. В рамках цього було досягнуто домовленість, що реалізація саме пункту про обмін інформацією буде відбуватися за рахунок підготовки відповідних напрацювань технічного характеру в рамках створеної робочої групи між директоратом Європейської комісії та Державною митною службою України», - сказав С. Сьомка.

Перше засідання робочої групи відбудеться в кінці вересня. З української сторони в її склад увійшли 5 представників профільних департаментів Держмитслужби.

«І тут вже конкретно експерти на своєму рівні будуть відпрацьовувати механізми реалізації обміну інформацією. Ми очікуємо, що раз на місяць це будуть робочі зустрічі на паритетних засадах - у Брюсселі та Києві», - додав С. Сьомка.

За його прогнозами, проект документа буде напрацьований до кінця року.