Рада НБУ затвердила основні принципи грошово-кредитної політики на 2013 рік

Рада Національного банку України на своєму засіданні у середу, 5 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член ради НБУ Василь Горбаль журналістам за підсумками засідання.

«Традиційно ухвалили рішення їх (Основні принципи – УНІАН) до консультацій, які ще будуть з урядом, не публікувати. Після уточнення вони будуть опубліковані», - сказав В.Горбаль.

У свою чергу, член Ради НБУ, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що Основні принципи на 2013 рік повністю кореспондуються з раніше запропонованими урядом прогнозними макропоказниками і відповідають функції Нацбанку із забезпечення стабільності національної валюти.