Ситуація на міжбанку повністю стабілізується до кінця тижня - член ради НБУ

Ситуація на валютному міжбанку повністю стабілізується до кінця тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член ради Національного Банку України Василь Горбаль після засідання Ради, на якому обговорювалося це питання.

«Коливання були невеликі, і цьому є технічні пояснення. У понеділок був вихідний в США, що стало причиною формування відкладеного попиту, - сказав В.Горбаль. - Але сьогодні ситуація на міжбанку вже спокійніша і до кінця тижня вона заспокоїться».

У свою чергу член ради НБУ, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко також заявив, що у зв'язку з вихідним у США не було достатньої пропозиції валюти на ринку. Крім того, збільшилася ліквідність банківської системи, що також сприяло збільшенню попиту на валюту. Нинішні коливання на валютному міжбанку курсу гривні міністр назвав природними - і підкреслив, що на сьогодні немає економічних підстав для знецінення національної валюти.