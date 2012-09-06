Альфа-банк може об'єднати бізнес з російською "дочкою" Unicredit

Акціонери Альфа-банку можуть об'єднати бізнес з російською дочірньою структурою італійського Unicredit ЮніКредит Банком, розповіли «Газеті.Ru» два інвестбанкіри і джерело, близьке до «Альфа груп».

За їхніми даними, потенційний альянс поки що тільки обговорюється, жодні рішення не ухвалені.

«Чув про це на зовнішніх зустрічах, у компанії про це не говорять», - сказало близький до «Альфи» джерело.

За даними «Газети.Ru», на одному із зібрань керівництва банку з топ-15 в світлі об'єднання Номос-банку з ФК "Відкриття" як приклад продовження консолідації банківської галузі наводилася можливість об'єднання Альфа-банку з ЮніКредит Банком. Інше джерело на умовах анонімності повідомило про факт виставлення оферти Альфа-банком щодо викупу ЮніКредита.

Прес-служба Альфа-банку відмовилася від коментарів.

«Ця інформація не відповідає дійсності», - передав через прес-службу голова правління ЮніКредит Банку Михайло Алексєєв.

За даними джерела, близького до одного з банків, розмови про можливе об'єднання спровокувала угода близького до акціонерів «Альфи» інвестфонду Pamplona. Фонд, заснований колишнім топ-менеджером Альфа-банку Алексом Кнастером, зібрав 5% акцій італійського Unicredit, ставши другим найбільшим акціонером банку (перший - фонд Aabar з Абу-Дабі - володіє 6,5%). Вартість пакета становить приблизно 725 млн євро.