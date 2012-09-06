Курс долара в комбанках становить 8,15/8,22 грн/дол.

У четвер вранці українські банки купують долар США в середньому по 8,15 грн/дол., продають - по 8,22 грн/дол.

Курс купівлі/продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,12-8,20 грн/дол., з продажу – в межах 8,15-8,27 грн/дол.

Євро у четвер купують у середньому по 10,21 грн/євро, продають – по 10,358 грн/євро. Курс купівлі/продажу підвищився на 0,6% порівняно з учорашнім днем. Пропозиції комерційних банків з придбання євро коливаються в межах 10,12-10,30 грн/євро, з продажу – в межах 10,30-10,50 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках у четвер підвищився на 0,2% - до 0,2458 грн/рубль, продажу - на 0,1%, до 0,2537 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2501 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2515-0,2680 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на четвер, 6 вересня, в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,14/8,16 грн, євро - 10,15/10,35 грн, рубль - 0,2430/0,2500 грн;

«ПриватБанк»: долар США - 8,14/8,16 грн, євро - 10,08/10,35 грн, рубль - 0,2450/0,2530 грн;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,14/8,16 грн, євро - 10,07/10,50 грн, рубль - 0,2470/0,2600 грн.

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