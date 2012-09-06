Міжбанк четверга: відкриття торгів - 8,14/8,15 грн/дол.

У четвер, 6 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларjv США відкрилися зростанням котирувань - 8,1400/8,15.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2528/33, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,2725/10,2870.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2620/22 (середа - 1,2529/31).

У середу, 5 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.