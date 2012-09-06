Янукович вважає, що світова криза обов’язково зачепить Україну
12:27, 06 вересня 2012Фінанси
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Президент України Віктор Янукович вважає, що світова криза не може не торкнутися нашої країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.
«У цей складний час, коли у світі вирує економічна криза, вона не може не торкнутися і нашої країни», - сказав В.Янукович.
Він підкреслив, що уряд постійно бере участь у різних заходах щодо запобігання падіння економіки і розуміє, що для недопущення кризи діяти необхідно без зволікання.
«Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми розглядаємо ці питання, ми бачимо, що, як-то кажуть, дрімати не можна. Кожного дня необхідно відстежувати і дивитися, що нам потрібно з вами робити», - сказав В.Янукович.
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