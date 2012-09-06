Янукович вважає, що світова криза обов’язково зачепить Україну

Президент України Віктор Янукович вважає, що світова криза не може не торкнутися нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ.

«У цей складний час, коли у світі вирує економічна криза, вона не може не торкнутися і нашої країни», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що уряд постійно бере участь у різних заходах щодо запобігання падіння економіки і розуміє, що для недопущення кризи діяти необхідно без зволікання.

«Я хочу сказати, що кожного разу, коли ми розглядаємо ці питання, ми бачимо, що, як-то кажуть, дрімати не можна. Кожного дня необхідно відстежувати і дивитися, що нам потрібно з вами робити», - сказав В.Янукович.