Підприємства за використання "конвертаційних" центрів заплатять 1 млрд грн штрафів

Державна податкова служба України (ДПСУ) з початку року виявила 7,5 тис. підприємств, які скористалися послугами «конвертаційних» центрів, а за підсумками перевірок їм донараховано до сплати 1 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, третину цієї суми вже сплачено до бюджету.

Загалом, із початку року податківці виявили 69 «конвертаційних» центрів, оборот яких становив 7,7 млрд грн.

Крім того, на рахунках підконтрольних «конвертаторам» підприємствах заблоковано 19,1 млн грн, арештовано майно вартістю 51,4 млн грн.

Податківці зазначають, що активними учасниками махінацій усе частіше стають банківські установи.

Так, нещодавно в Полтавській області ліквідовано міжрегіональний “конверт-центр”, за допомогою якого підприємства “конвертували” безготівкові кошти в готівку. Координатором мережі з 17 фіктивних підприємств виявився філіал банку, в якому були відкриті всі рахунки цих компаній. Протягом двох років зловмисники «перевели» по рахунках близько 92 млн грн. На сьогодні схему виявлено, податкова міліція порушила кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція в 2011 році виявила 93 конвертаційних центри, які конвертували кошти на суму 15,3 млрд грн. Із контрагентів до бюджету стягнуто понад 257,2 млн грн.

За даними ДПСУ, в 2010 році податковою міліцією виявлено й припинено діяльність 168 конвертаційних центрів.