"Дніпроспецсталь" і податкова домовилися про відшкодування ПДВ

В ході переговорів між керівництвом ПАТ «Дніпроспецсталь» і Державної податкової служби України було знайдено компромісне рішення в питанні затримки відшкодування ПДВ заводу. Про це повідомляється в прес-релізі «Дніпроспецсталі».

Згідно з прес-релізом, сторони погодили порядок дій щодо виходу з ситуації, що склалася і яка поставила під загрозу функціонування підприємства. На думку керівництва ПАТ «Дніпроспецсталь», прийняття відповідного рішення стало можливим завдяки зваженому неупередженому підходу ДПСУ до ситуації, що склалася на одному з провідних вітчизняних металургійних підприємств.

«До осені 2012 р. підприємство підійшло в передкризовому стані. Причиною погіршення показників діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» стали несприятливі фактори зовнішньої кон'юнктури: зниження цін на металопродукцію у зв'язку з падінням цін на нікель, загальною рецесією і зниженням платоспроможності металлопотребітелей (найнижчий зростання ВВП, за прогнозами МВФ, в 4 кварталі 2012 р. Та 2013 р . очікується в країнах, де зосереджені ключові ринки ПАТ «Дніпроспецсталь»); зниження фактичних курсів євро та російського рубля в порівнянні з плановими затверджених бізнес-планом на 2012 р. і, як наслідок, зменшення дохідної частини і збільшення витрат пов'язаних з переоцінкою дебіторської та кредиторської заборгованості», - наголошується в повідомленні «Дніпроспецсталі».

Таким чином, на думку керівництва підприємства, конструктивна позиція, зайнята ДПСУ, дозволяє запобігти загрозі повної зупинки виробництва і забезпечити функціонування стратегічно важливого для країни підприємства.

Як повідомляв УНІАН, до початку серпня поточного року заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» (м. Запоріжжя) перевищила 255 млн грн, в результаті чого завод був змушений почати скорочення співробітників.

Довідка УНІАН. ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (у тому числі виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію в 60 країн світу.