Янукович заявив, що борг з виплати зарплат досяг 1,5 млрд грн

Президент України Віктор Янукович закликає регіональні органи влади посилити роботу з боротьби з «тіньовими» зарплатами, оскільки в умовах кризи форма виплати зарплат у конвертах є неприпустимою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Ніхто, окрім вас, за великим рахунком, ефективніше не може працювати з бізнесом, з великими промисловими підприємствами. Тому я прошу і вимагаю, щоб ви працювали над питанням детінізації виплати зарплат. Виплата зарплат під час кризи в конвертах неприпустима», - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що легальне зростання зарплат забезпечує можливість підвищення пенсій.

У цьому контексті В.Янукович також доручив регіональній владі вирішити питання ліквідації заборгованості із зарплат співробітникам підприємств, які збанкрутіли раніше, але заборгованість залишилася.

Він повідомив, що на сьогодні загальна сума заборгованості з виплати зарплат в Україні становить 1,5 млрд грн.

Між тим, під час відвідування Харківського тракторного заводу прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні на сьогодні борг із зарплат на всіх підприємствах та установах сягає близько 1 млрд гривень.

За його словами, з цієї суми близько 500 млн грн припадають на державні підприємства, інші 500 млн грн. – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

М.Азаров зауважив, що уряд приділяє значну увагу погашенню боргів із зарплат. За його словами, впродовж останніх двох років заборгованість із зарплат в Україні була скорочена вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2012 року зросла на 2,5% у порівнянні з червнем і на 1 серпня становила 986,04 млн. грн.

Прем'єр Микола Азаров 29 серпня, відкриваючи засідання Кабміну, попередив міністра фінансів Юрія Колобова про персональну відповідальність за невиплату заборгованості із зарплати на державних підприємствах. Також М.Азаров закликав Генеральну прокуратуру притягати керівників підприємств до кримінальної відповідальності за невиплату зарплати.

За даними Державної податкової служби, з початку року погашена заборгованість із заробітної плати на суму 864,4 млн. грн після втручання співробітників ДПС.