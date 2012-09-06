На торгах у четвер пара EUR/USD може скотитися вниз - експерт

На торгах у четвер, 6 вересня, пара EUR/USD може впасти в ціні, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, для зростання євро від європейського регулятора потрібно: агресивний план щодо купівлі облігацій периферійних країн Е-17, зниження ставки, введення обмеження на зростання прибутковості за держоблігаціями, реалізація перерахованого в найкоротші терміни. У такому випадку EUR/USD прямуватиме до позначки 1,28.

GBP/USD може послідувати за євро, з первинною метою 1,60 і далі 1,6040.

Однак у пар великі шанси і впасти, якщо: план щодо купівлі облігацій периферійних країн Е-17 буде обмежуватися лише короткостроковими активами, причому за умови позитивного рішення з ESM з боку Конституційного суду Німеччини; не відбудеться зниження ставки; не буде надано обмеження на зростання прибутковості за держоблігаціями. У такому випадку EUR/USD спрямується в район 1,24 з проривом 1,25 по шляху. GBP/USD може послідувати за євро, з первинною метою 1,5840 і далі 1,5780.

Усі інші рішення вироблять набагато менше враження на валюти і нададуть тиск на ризиковані активи тою чи іншою мірою. ЄЦБ часто з двох зол вибирав мовчання і стриманість і, можливо, цей випадок теж не стане винятком, зазначають аналітики.Сьогодні в Японії буде опубліковано декілька звітів, які допоможуть у прогнозуванні офіційних рівнів зайнятості. Особливу увагу варто приділити компоненту зайнятості ISM - якщо показник підтвердить зростання, це може надати підтримку USD. Пара USD/JPY здатна відновитися в область 79,00.