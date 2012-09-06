Держава підтримуватиме інвестпроекти з метою створення робочих місць

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Як передає кореспондент УНІАН, за його ухвалення проголосував 251 народний депутат із 342 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013-2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.

Пріоритетними галузями економіки є галузі, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.

Перелік пріоритетних галузей економіки визначається Кабінетом Міністрів.

Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабміном за поданням спеціально уповноваженого органу при Кабміні з питань надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки (спеціально уповноважений орган при Кабінеті Міністрів), Ради Міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.

Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, який передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, де буде проведено реконструкцію або модернізацію (при обов’язковій умові виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект) та який одночасно відповідає таким критеріям:

загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну: 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва; 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва; 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва;

кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує: 150 - для суб’єктів великого підприємництва; 50 - для суб’єктів середнього підприємництва; 25 - для суб’єктів малого підприємництва; середня зарплата працівників не менш як у 2,5 рази перевищує розмір мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Закон набуває чинності з 1 січня 2013 року.