Ціна золота вперше з березня перевищила 1700 дол. на тлі очікувань заяви ЄЦБ

Вартість золота перевищила 1700 дол. за унцію вперше з березня на тлі повідомлень, що Європейський центробанк оголосить про необмеженій викуп держоблігацій з метою подолання кризи в єврозоні, повідомляє Bloomberg.

Вартість ф'ючерсів на золото вже виросла на 1,02%, досягнувши 1711,3 дол. за унцію.

Курс євро торгується біля максимуму за два місяці відносно долара.

Засідання ЄЦБ, на якому його голова Маріо Драґі може зробити важливі оголошення, відбудеться сьогодні, 6 вересня, у Франкфурті. У липні Драґі вже говорив, що «банк зробить все можливе», щоб захистити європейську валюту.

3 вересня ціни на золото досягли максимуму за п'ять місяців після виступу глави ФРС США Бена Бернанке.