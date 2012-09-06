Янукович зобов'язав Кабмін закласти у держбюджет-2013 витрати на соцініціативи

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів включити всі програми з реалізації соціальних ініціатив у проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у своєму вступному слові на засіданні Комітету з економічних реформ.

"На 2013 рік, це я даю завдання уряду, необхідно включити всі програми до бюджету. Жодного відкочування назад не буде», - попередив чиновників В.Янукович.

Президент зазначив, що має намір і надалі проводити активну соціальну політику, не звертаючи уваги на політичну кон'юнктуру.

"Я цю позицію відстоюватиму стільки, скільки Господь Бог дав мені працювати на цій посаді. 2013, 2014, 2015 роки, ми з вами продовжуватимемо й удосконалюватимемо ці програми", - додав В.Янукович.

У своєму виступі президент порушив питання подолання безробіття в країні, закликав активізувати зусилля уряду щодо будівництва доступного житла і завершення розпочатої медичної реформи.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2012 року президент Віктор Янукович виступив з новими соціальними ініціативами.

Зокрема, глава держави запропонував розпочати компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, запустити програму будівництва доступного житла, запровадити референтні ціни на ліки і підвищити пенсії для ряду категорій громадян, зокрема, для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

У середині квітня Верховна Рада з ініціативи уряду внесла зміни до держбюджету на 2012 рік, збільшивши доходи на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема.

Крім того, зміни до бюджету збільшували фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина цих коштів (6,96 млрд грн) призначалася для Пенсійного фонду на виплати пенсій і надбавок.