Рада звільнила від ввізного мита устаткування для інвестпроектів до 2018 року

Верховна Рада України звільнила від ввізного мита устаткування для інвестиційних проектів до 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні парламент прийняв у цілому Закон «Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві і перехідні положення» Митного кодексу України про особливості оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізовують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки.

За ухвалення відповідного рішення (реєстр. №11027) проголосували 260 народних депутатів із 339 зареєстрованих у сесійному залі.

Згідно із законом, від сплати ввізного мита звільняється устаткування і комплектуючі до нього, ввезені підприємствами під час реалізації інвестиційних проектів до 1 січня 2018 року.

Також звільняються від ввізного мита на цей термін товари для власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестпроектів, якщо такі товари не були в користуванні, не вироблялися і не мають аналогів в Україні.

У документі наголошується, що звільнення від ввізного мита не передбачено для підакцизних товарів.

Закон спрямований на: удосконалення правового регулювання порядку застосування фінансових гарантій при переміщенні товарів через митний кордон України і порядку отримання незалежними фінансовими посередниками статусу гаранта; звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону "Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", для потреб власного виробництва, пов'язаних з реалізацією таких інвестиційних проектів.